Conseils sexualité : différences entre le genre, sexe et sexualité

Comme vous le savez probablement, la sexualité, le genre et le sexe sont des notions assez difficiles et sans doute loin de la binarité et de la simplicité que certaines personnes peuvent prétendre. La chose à retenir de ces conseils sexualité, c’est que rien ne définit qui vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes, et c’est ce qui vous rend exceptionnel, et génial.

Identité sexuelle et du genre

L’identité du genre et du sexe est en nous. C’est ce que chacun, ressent par rapport à son propre genre. Le genre est directement lié à ce que vous mesurez. À quelle mesure vous sentez-vous un homme, une femme, ou un autre genre ? Ce que vous ressentez, définit l’identité du genre. L’identité du genre est souvent, un spectre et non une chose définie et figée.

Vous pouvez vous sentir comme un homme, et un peu comme une femme également. Vous pouvez vous sentir différent de ces deux normes. Dans certains cas, ne vous pouvez ne rien sentir en lien avec un homme et une femme. Dans ce cas, vous êtes probablement « agenre ». C’est-à-dire que vous ne vous sentez pas proche des deux identités de genres les plus répandus : homme et femme. Ces deux genres sont malheureusement encore, énormément mis en avant par la société moderne dans laquelle nous vivons, ainsi que les sites Porno HD dans lesquels nous consommons du contenu de manière quotidienne.

Sexe attribué à la naissance

Après votre naissance, le médecin ou le corps médial vous attribue un sexe en fonction des caractéristiques physiques de votre corps. Cette propriété fixe peut changer avec le temps, en parallèle de votre développement et celui de vos parties génitales.

La plupart des personnes sont classés dans les deux catégories « homme » et « femme ». D’autres personnes peuvent être classées sous les catégories « intersexuels » ou autres … en fonction de leurs caractéristiques sexuelles, leurs chromosomes et leurs hormones.

Le sexe qu’on vous attribue à la naissance peut être un attribut fixe. L’identité de votre genre peut évoluer dans le temps, pour dépasser les deux catégories de base « homme » et « femme ». De nos jours, beaucoup de personnes « cisgenres » possèdent une identité du genre et un sexe qu’on leur attribue à la naissance. En revanche, d’autres personnes comme les « transgenres » possèdent une identité différente de celle de leur naissance.

Conseils sexualité et attraction physique / émotionnelle

L’attraction physique et émotionnelle se chevauchent beaucoup et représentent des parties de votre sexualité ou de votre orientation sexuelle. L’attirance physique fait référence aux caractéristiques d’une personne qui peuvent vous attirer physiquement ou sexuellement. L’attirance physique peut provenir de divers facteurs, notamment de l’identité sexuelle d’une personne, de son expression sexuelle ou du sexe qui lui a été attribué à la naissance.

L’attirance émotionnelle concerne les caractéristiques d’une personne qui pourraient vous attirer sur le plan émotionnel ou romantique. Cette attirance peut également provenir de divers facteurs. L’attirance physique et émotionnelle peuvent également provenir de bien d’autres sources, comme la personnalité d’une personne ou même les choses que vous avez en commun.

Certaines personnes peuvent être attirées par des personnes du même sexe qu’elles (gays et lesbiennes), tandis que d’autres peuvent être attirées par des personnes du sexe opposé au leur (hétéros). L’attirance est présentée comme un spectre, car certaines personnes (comme les bisexuels ou les pansexuels) sont attirées par plusieurs genres, et peuvent être attirées par différents genres de différentes manières, ou par un genre plus qu’un autre.